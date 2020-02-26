شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 20 شخصًا جراء حريق شقة بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً، مساء اليوم، يفيد بوجود حريق بشقة في عمارة سكنية بحي المنار، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقه بالدور الثالث لعمارة مكونة من ٤ أدوار وملحق، وتم إخلاء ٢٠ شخصا احترازياً عن طريق فرق الإنقاذ وإخماد الحريق دون تسجيل إصابات.
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