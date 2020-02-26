شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: ندعم الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

• نزع فتيل الأزمات وحل الصراعات بالطرق السلمية

أكد نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، حرص المملكة الدائم على دعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم والقضاء على الإرهاب، ونزع فتيل الأزمات وحل الصراعات بالطرق السلمية، انطلاقا من المكانة الدولية الرفيعة التي تتمتع بها المملكة، وجهودها في عمليات المصالحة التي أثمرت عن تسوية كثير من الأزمات الدولية والإقليمية، خاصة في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقائه، مؤخراً، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية أليكسندر زويف، وذلك في مقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

واستعرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية أليكسندر زويف، في اللقاء، الجهود التي تبذلها إدارة سيادة القانون في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإرساء العدل وفرض القانون خاصة في الدول والمناطق التي تشهد صراعات ونزاعات، فضلًا عن مساعدة الدول التي أنهكتها الحروب في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والقضائية.

وأشاد زويف، بالدور الذي تؤديه المملكة في مختلف الأصعدة سواء الإقليمية أو الدولية، ودعهما المستمر والسخي لهيئات ووكالات الأمم المتحدة لاسيما تلك المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم ومكافحة التطرف والإرهاب، منوهاً بكون المملكة من أكبر الدول المسهمة والداعمة مالياً لعمليات حفظ السلام.