مصر تودع مبارك بجنازة عسكرية مهيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت السلطات المصرية جنازة عسكرية مهيبة للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي. أداء صلاة الجنازة على مبارك بحضور رسمي وشعبي مصريون في وداع مبارك.. حشود وأكاليل ورود ولافتات تحمل صوره وقدم السيسي العزاء لأسرة الرئيس المصري الأسبق، وفي مقدمتهم قرينته سوزان مبارك، إضافة إلى نجليه جمال وعلاء. وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد نحو شهر من وعكة صحية وتدخل جراحي بأحد المستشفيات العسكرية شرقي القاهرة.

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