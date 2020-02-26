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تحديد موعد إلزام أنشطة الخدمات الشخصية بـ الدفع الإلكتروني
تشمل محلات الحلاقة والصالونات النسائية والمغاسل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء في المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، مطلع شهر إبريل القادم.
وقال البرنامج، في بيان له اليوم: إن المرحلة الثالثة موجهة نحو أنشطة الخدمات الشخصية.
وتابع البرنامج أن أنشطة الخدمات الشخصية تشمل محلات: الحلاقة، والصالونات النسائية، ومغاسل الملابس.
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