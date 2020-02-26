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تحديد موعد إلزام أنشطة الخدمات الشخصية بـ الدفع الإلكتروني

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2020-02-26

تحديد موعد إلزام أنشطة الخدمات الشخصية بـ الدفع الإلكتروني

تشمل محلات الحلاقة والصالونات النسائية والمغاسل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء في المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، مطلع شهر إبريل القادم.

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وقال البرنامج، في بيان له اليوم: إن المرحلة الثالثة موجهة نحو أنشطة الخدمات الشخصية.

وتابع البرنامج أن أنشطة الخدمات الشخصية تشمل محلات: الحلاقة، والصالونات النسائية، ومغاسل الملابس.

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