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شتاء طنطورة يواصل مد جسور التواصل مع الشرق والغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_العلا ستشهد العلا احتفالية جديدة ضمن موسم شتاء طنطورة، ليلة كبيرة يحييها سبعة من أبرز المطربين والموسيقيين في الفن الفارسي وتنقلها عدد من الوسائل الإعلامية الدولية. على مسرح مرايا في محافظة العلا، سيقام حفل “ليالي الموسيقى الفارسية” خلال يومي 5 و6 من مارس المقبل، ضمن بادرة بناء جسور التواصل بين الشرق والغرب، إذ سيحيي الحفل نخبة من أبرز رموز الموسيقى الفارسية وهم: شهرام شبره، ولیلا فروهر، وابي، وساسي، وشادمهر عقیلی، وأندى، وآرش لباف. قدموا من أنحاء العالم للمشاركة في موسم طنطورة. ويأتي الحفل تأكيداً على إبراز المحافظة كمهدٍ للحضارات والثقافات المتعددة عبر كل العصور، وترسيخ مكانة مهرجان "شتاء طنطورة"؛ كمنارة إشعاع حضاري وثقافي على خارطة الفعاليات في المنطقة. ومن المزمع أن يحظى حفل ليالي الموسيقى الفارسية بتغطية من عدة وسائل إعلامية عربية وعالمية عبر تغطيات وبث مباشر، ومن خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي لجميع دول العالم ولمحبي الفن والموسيقى.ودعت اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء طنطورة الراغبين في الاستزادة من المعلومات، وحضور الحفلات الفنيّة والمشاركة في مختلف فعاليات المهرجان، حجز التذاكر عبر زيارة الموقع الالكتروني: www.experiencealula.com



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