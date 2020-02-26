العمل من المنزل له مميزاته وعيوبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
في حين أن 40 ساعة أسبوعيا من العمل المكتبي كانت العرف، فإن ترتيبات مكان العمل أصبحت أكثر مرونة في السنوات الأخيرة.
تعرض الكثير من الشركات على موظفيها خيار العمل من المنزل والكثير منهم يقبلون بسعادة، نظرا لأنه يوفر لهم الوقت المهدر في المواصلات.
وبحسب أستاذ علم النفس الألماني كوني أنتوني، يتيح العمل من المنزل للمرء أن يكون أكثر مرونة ويحسن الميزان بين الحياة والعمل، وكذلك خفض التوتر الناتج عن قضاء وقت في قطار مكتظ أو معلق في اختناق مروري يوميا، غير أن العمل من المنزل يأتي بتحديات جديدة.
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