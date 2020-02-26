العلاجات المنزلية ليست للبشر فقط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين
العلاجات المنزلية البسيطة لا تفيد الإنسان فحسب، بل يمكن أيضا أن تساعد الحيوان.
ولكن منظمة «أكتسيون تير» الألمانية المعنية بالحيوان تشير إلى أنه ليست كل العلاجات المنزلية البشرية تلائم الحيوانات. ومن بين العلاجات المنزلية المجربة والمختبرة للبشر وتلائم أيضا الحيوانات بيكربونات الصوديوم.
وتقول الطبيبة البيطرية تينا هولشر إن المسحوق الذي يستخدم للخبز هو علاج فعال أيضا لمشاكل المعدة وحرقة المعدة في الحيوانات.
وتقوم بيكربونات الصوديوم بتحييد الحموضة في المعدة وبالتالي تهدئ بطانة المعدة والمريء.
كيف يمكن القول إن الحيوان يعاني من التهاب بطانة المعدة؟ تقول هولشر إن العلامات تشمل القيء أو اللعق المتواصل لضلوعه، وتظهر الأعراض نفسها مع حرقة المعدة الناتجة عن ارتجاع حموضة المعدة إلى المريء.
ولإعطاء بيكربونات الصوديوم للحيوانات الصغيرة، يمكن مزج القليل منها - ما يكفي لتغطية طرف سكين - مع طعامها، ومن الأفضل تذويبها في المياه ثم وضع المزيج في أفواهها بحقنة بعد ساعة من تناول وجبتها.
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