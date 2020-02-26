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57 مباراة تدخل بريتش تاريخ أبطال أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أصبح الألماني فيليز بريتش أكثر حكم أدار مباريات بدوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد إجمالي بلغ 57 مباراة قارية.

وسجل بريتش رقمه القياسي من خلال إدارته أمس الأول لمباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

وتخطى بريتش الرقم القياسي السابق الذي كان يقتسمه مع الحكم المعتزل دان كيم ميلتون نيلسن.

وأدار بريتش مباراته الـ57 في دوري الأبطال منذ أول مباراة تولى إدارتها في البطولة، وذلك خلال مواجهة ليفربول الإنجليزي مع إيندهوفن الهولندي في 2008.

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وتولى الحكم الألماني مسؤولية نهائي نسخة 2017 من دوري الأبطال الذي جمع بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

كما أدار مباراة إشبيلية الإسباني مع بنفيكا البرتغالي في نهائي نسخة 2013 من الدوري الأوروبي كما عمل في كأس العالم 2014 و2018 وبعيدا عن مباريات الدوري الألماني، تولى بريتش أيضا إدارة مباريات في دوري كوريا الجنوبية والدوري السعودي.

وقال بريتش «كرة القدم في 2020 أسرع وأكثر قوة من 2008 بالنسبة لنا الحكام، هذا يعني أنه لا يتوجب علينا فقط أن نكون أكثر لياقة بل أيضا أفضل جاهزية».

وجاءت أسوأ لحظة في مسيرة بريتش في 2013 عندما منح باير ليفركوزن هدفا على ملعب هوفنهايم، لأنه لم يلحظ أن ضربة رأس شتيفان كيسلينج سكنت المرمى من خلال فتحة موجودة في الشباك من الخارج.

لكن مواجهة نابولي وبرشلونة قد تكون الأخيرة في دوري أبطال أوروبا للحكم البالغ من العمر 44 عاما، في آخر موسم له على الصعيد الأوروبي لوصوله لسن التقاعد.