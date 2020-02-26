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كلينسمان ينتقد هيرتا بمذكرة داخلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

قالت مجلة «شبورت بيلد» الألمانية أمس إن المدير الفني السابق لهيرتا برلين الألماني، يورجن كلينسمان أعد مذكرة داخلية خلال توليه تدريب الفريق، تتضمن انتقادات حادة للإدارة التنفيذية في النادي ممثلة في المدير التنفيذي ميشائيل بريتس.

وأضافت أن المذكرة جاء فيها أن النادي لا يمتلك ثقافة أداء، فقط فكر الاستحواذ كما أنه يفتقد لأي كاريزما في القيادة التنفيذية.

يشار إلى أن كلينسمان، أعلن على فيس بوك استقالته بشكل مفاجئ من تدريب هيرتا قبل نحو 3 أسابيع، وذلك بعد 11 أسبوعا فقط من توليه المنصب، وأرجع كلينسمان الاستقالة إلى وجود خلافات في الرأي مع الإدارة التنفيذية داخل النادي.

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وعن علاقة اللاعبين مع بريتس، اقتبست المجلة من المذكرة القول» ثمة ثقافة للكذب دمرت علاقة الثقة بين اللاعبين مع بريتس، كما أن هناك إخفاقات كارثية على مدار سنوات لميشائيل بريتس في جميع المجالات التي لها علاقة بالرياضة الاحترافية».

ورد النادي مبدئيا على ما أوردته المجلة ببيان قال فيه إن كل ما جاء من اتهامات وادعاءات في المذكرة لا يطابق الحقيقة، وأضاف أنه حريص على إنهاء مشوار موظفيه بشكل كريم.

وأشار متحدث باسم هيرتا إلى المؤتمر الصحفي الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم عن مباراة الفريق أمام فورتونا دوسلدورف بعد غد الجمعة.

ونقل عن الدائرة المحيطة بكلينسمان القول إن المذكرة عبارة عن ورقة داخلية مقدمة لكلينسمان وشريك، وإنه تم تسريب المحتوى الداخلي والتحليل الوارد في هذه المذكرة.

كان المستثمر لارس فيندهورست الذي يرعى هيرتا ماليا انتقد أسلوب كلينسمان في الاستقالة بكلمات واضحة، وقال «ربما كان من الممكن فعل ذلك بالنسبة لشباب صغير، لكن لا ينبغي فعل ذلك في حياة العمل حيث تكون هناك اتفاقات جادة».