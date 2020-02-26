«كاس» تعلن تسجيل استئناف السيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس تسجيل طلب الاستئناف المقدم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم ضد عقوبة إيقافه لمدة عامين عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا.
وأوضحت المحكمة في بيان نشرته عبر موقعها على الانترنت أنه لا يمكن في الوقت الحالي الإشارة إلى موعد حسم القرار النهائي بشأن هذه القضية.
وكان مانشستر سيتي تلقى عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لعامين مع تغريمه 30 مليون يورو (6ر32 مليون دولار) بتهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف لدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).
وذكر نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أنه برئ من التهم الموجهة له.
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