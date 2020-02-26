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5 مواجهات بدوري السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله أمين _ جدة تستأنف اليوم مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة 5 مباريات ضمن الجولة الـ17، ففي مكة المكرمة يستضيف الوحدة الذي يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة، الأنصار صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة. ويستضيف الأهلي الرابع برصيد 26 نقطة، فريق أحد ثاني الترتيب برصيد 28 نقطة، وذلك على صالة هيئة الرياضة في جدة. Advertisements ويحل أبها التاسع برصيد 19 نقطة ضيفا على الاتحاد الثالث برصيد 28 نقطة على صالة نادي الاتحاد. وفي الرياض يحل الشروق صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة ضيفا على الهلال السادس برصيد 22 نقطة على صالة هيئة الرياضة. وفي الأحساء يستضيف الفتح الخامس، النصر المتصدر برصيد 29 نقطة.



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