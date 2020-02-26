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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تأجيل مباراة التعاون وبيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، وذلك بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المتفشي في الصين والذي انتشر إلى دول عدة من بينها إيران.
وقال التعاون عبر حسابه في تويتر أمس «وافق الاتحاد الآسيوي على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني الاثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا، حيث سيتم لاحقا تحديد موعد جديد للمباراة».
واعتذر الاتحاد الكويتي عن استضافة المباراة وكان من المفترض أن تقام الاثنين المقبل في دبي، قبل الإعلان أمس عن تأجيلها بناء على طلب من نادي التعاون.
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