السعودية | الصحة السعودية تؤكد: لا وجود لكورونا في المملكة

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تؤكد: لا وجود لكورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية ما تردد حول اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.
وقال متحدث الصحة في بيان له: "لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام".
ودعا المتحدث، الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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