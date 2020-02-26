السعودية | الصحة السعودية تؤكد: لا وجود لكورونا في المملكة

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تؤكد: لا وجود لكورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية ما تردد حول اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال متحدث الصحة في بيان له: "لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام".

‏‎ودعا المتحدث، الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.