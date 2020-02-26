السعودية | ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس الموريتاني بالرياض

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس الموريتاني بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك في مقر إقامته في مدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.