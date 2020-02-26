اخبار السعوديه

لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - في لفتة رائعة من اللجنة الأولمبية ، تم استعراض أبرز الإنجازات السعودية في الأولمبياد العالمية السابقة عبر ثلاثة أبطال وهم محمد عسيري حامل ذهبية بيونس آيرس في الكاراتيه، والحسناء الحماد أَول سعودية تحصد ميدالية آسيوية وقد حققتها في المبارزة والعداء الشهير هادي صوعان حامل ذهبية في أولمبياد سيدني.

وقد ظهر محمد عسيري حاملاً الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب السعودية، بعد ذلك تم تناولها من البطلة الحسناء الحماد لتنقلها بدورها للعداء هادي صوعان الذي قام بتسليمها للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير .

وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال الثلاثة مع وزير الرياضة تتوسطهم الشعلة الأولمبية.

لحظات تحكي رياضتنا الذهبية ..

لحظات تحكي رياضتنا الذهبية ..

Advertisements
اللجنة الأولمبية السعودية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 09:45 PM

لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد
عبدالله الشهري

في لفتة رائعة من اللجنة الأولمبية السعودية، تم استعراض أبرز الإنجازات السعودية في الأولمبياد العالمية السابقة عبر ثلاثة أبطال وهم محمد عسيري حامل ذهبية بيونس آيرس في الكاراتيه، والحسناء الحماد أَول سعودية تحصد ميدالية آسيوية وقد حققتها في المبارزة والعداء الشهير هادي صوعان حامل ذهبية في أولمبياد سيدني.

وقد ظهر محمد عسيري حاملاً الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب السعودية، بعد ذلك تم تناولها من البطلة الحسناء الحماد لتنقلها بدورها للعداء هادي صوعان الذي قام بتسليمها للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة.

وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال الثلاثة مع وزير الرياضة تتوسطهم الشعلة الأولمبية.

الكلمات المفتاحية

، لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا