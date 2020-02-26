- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
محمد بن مسعود - الدمام - في لفتة رائعة من اللجنة الأولمبية السعودية، تم استعراض أبرز الإنجازات السعودية في الأولمبياد العالمية السابقة عبر ثلاثة أبطال وهم محمد عسيري حامل ذهبية بيونس آيرس في الكاراتيه، والحسناء الحماد أَول سعودية تحصد ميدالية آسيوية وقد حققتها في المبارزة والعداء الشهير هادي صوعان حامل ذهبية في أولمبياد سيدني.
وقد ظهر محمد عسيري حاملاً الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب السعودية، بعد ذلك تم تناولها من البطلة الحسناء الحماد لتنقلها بدورها للعداء هادي صوعان الذي قام بتسليمها للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة.
وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال الثلاثة مع وزير الرياضة تتوسطهم الشعلة الأولمبية.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 09:45 PMلحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد
في لفتة رائعة من اللجنة الأولمبية السعودية، تم استعراض أبرز الإنجازات السعودية في الأولمبياد العالمية السابقة عبر ثلاثة أبطال وهم محمد عسيري حامل ذهبية بيونس آيرس في الكاراتيه، والحسناء الحماد أَول سعودية تحصد ميدالية آسيوية وقد حققتها في المبارزة والعداء الشهير هادي صوعان حامل ذهبية في أولمبياد سيدني.
وقد ظهر محمد عسيري حاملاً الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب السعودية، بعد ذلك تم تناولها من البطلة الحسناء الحماد لتنقلها بدورها للعداء هادي صوعان الذي قام بتسليمها للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة.
وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال الثلاثة مع وزير الرياضة تتوسطهم الشعلة الأولمبية.
، لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.