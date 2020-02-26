، خريجات "سحب الدم": ننتظر التوظيف منذ 10 أشهر.. و"الصحة": نعمل على توظيفهن ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القثامي": الهيئة أكملت المتطلبات المتعلقة بها كجهة تدريب

قال عدد من خريجات برنامج سحب الدم الدفعة الثانية، إن وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لم يقوما بتوظيفهن في البرنامج المنتهي بالتوظيف (برنامج تأهيل خريجات كلية العلوم) بعد تخرجهن، مبينات أن لهن ما يقارب 10 أشهر ينتظرن توظيفهن، مشيراًت إلى أن وزارة الصحة توظف 70% من الخريجات، وهيئة التخصصات الصحية 30% في برامج تأهيل خريجات كلية العلوم المنتهية بالتوظيف.

وقالت لـ"الخليج 365" إحدى الخريجات: "أنا حاصلة على شهادة ماجستير في الكيمياء التحليلية من الخارج، وقد تنازلت عن تصنيفي السابق، والذي كان أخصائية مختبر للالتحاق بهذا البرنامج؛ لأنه كان راسماً لي الكثير من الآمال في نيل فرصة كبيرة في التوظيف".

وقالت تهاني، إحدى خريجات برنامج سحب الدم: "أثناء تقديمي على برنامج سحب الدم كنت طالبة ماجستير في إحدى الجامعات الحكومية، وكان البرنامج يتطلب التفرغ التام؛ فكان لي أن أختار إما أن أكمل دراسة الماجستير، أو أن أتجه لدبلوم سحب الدم، ففضلت الأخير لأجل الوظيفة".

وقالت خريجة أخرى: "كانت لدي بعثة لدراسة الماجستير، وتخليت عنها من أجل الدبلوم الصحي، لكن التضحية كانت صادمة غير تكبد العناء، كنت يومياً أذهب إلى الدمام للتدريب وأنا من الأحساء، كنت يومياً أذهب بالقطار؛ لأن النقل كان صعباً لأن لدي أطفالاً بالمدرسة"، مضيفة "كان خروجي الرابعة والنصف فجراً، والعودة الساعة السابعة مساءً طيلة التسعة شهور، والآن لنا ما يقارب 10 شهور منذ تخرجنا ولم يتم توظيفنا! هل العناء والتضحية ووعودنا بالوظائف ذهبت هباءً منثوراً؟!".

من جهته، أوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد القثامي، لـ"الخليج 365"، أن برنامج تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي هو مشروع تشترك فيه عدد من الجهات، ويقتضي دور الهيئة في التدريب والتأهيل ومنح المتدربة التصنيف المهني والتسجيل للعمل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مشيراً إلى أن الهيئة أكملت المتطلبات التي تتعلق بها كجهة تدريب، وعملت على أن يكون تأهيل الخريجات على أعلى مستوى.

بدورها، أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، أن "الصحة" تعمل مع أكاديمية هيئة التخصصات الصحية على توظيف الدفعة الثانية ضمن خطة الوزارة للتوظيف لعام ٢٠٢٠م للاستفادة من الكوادر البشرية؛ بهدف سد احتياج الوزارة من التخصصات المختلفة.وزارة الصحة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية برنامج سحب الدم كلية العلوم المنتهية بالتوظيف الكيمياء التحليلية