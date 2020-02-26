- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نفّذت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة مجموعة من الدورات لمنسوبيها على كود البناء السعودي للحماية من الحريق SBC801، بحضور مدير الإدارة العقيد فهد النفيعي، ورؤساء ومدراء الشعب والأقسام؛ من أجل تدريب مفتشي السلامة على أنظمة كود البناء السعودي، وتطبيقه على أرض الواقع.
وكانت أولى المحاضرات التدريبية قد انطلقت بمحاضرة لمدير شعبة السلامة، المقدم المهندس سليمان بن علي السميري، هدف من خلالها إلى تعزيز مفهوم السلامة، مع وجود ورق عمل تخصصية في هذا المجال، ناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات.
وشهدت المحاضرة عددًا من الجلسات التدريبية بها حراك علمي في مجال الوقاية، وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي. كما شهدت الجلسات التدريبية مناقشة هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 09:31 PM
لتدريب منسوبيه على حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية"مدني القنفذة" ينظم دورات على كود البناء السعودي للحماية من الحريق
نفّذت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة مجموعة من الدورات لمنسوبيها على كود البناء السعودي للحماية من الحريق SBC801، بحضور مدير الإدارة العقيد فهد النفيعي، ورؤساء ومدراء الشعب والأقسام؛ من أجل تدريب مفتشي السلامة على أنظمة كود البناء السعودي، وتطبيقه على أرض الواقع.
وكانت أولى المحاضرات التدريبية قد انطلقت بمحاضرة لمدير شعبة السلامة، المقدم المهندس سليمان بن علي السميري، هدف من خلالها إلى تعزيز مفهوم السلامة، مع وجود ورق عمل تخصصية في هذا المجال، ناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات.
وشهدت المحاضرة عددًا من الجلسات التدريبية بها حراك علمي في مجال الوقاية، وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي. كما شهدت الجلسات التدريبية مناقشة هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.
، "مدني القنفذة" ينظم دورات على كود البناء السعودي للحماية من الحريق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني القنفذة" ينظم دورات على كود البناء السعودي للحماية من الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.