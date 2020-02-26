محمد بن مسعود - الدمام - نجم كرة الطاولة السعودي الخضراوي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26 خطف لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020) خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي اختتمت مساء اليوم على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان. واستطاع الخضراوي التغلب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين. 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 09:24 PM اخر تعديل 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 Advertisements 09:38 PM خطف لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020) خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي اختتمت مساء اليوم على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان. واستطاع الخضراوي التغلب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين. ، نجم كرة الطاولة السعودي الخضراوي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ،

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