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صور.. حريق بعمارة سكنية يصيب 6 أشخاص في بيشة
امرأة و5 أطفال تعرضوا لاختناق بسيط
متابعات الخليج 365 - بيشة
باشرت فرق الدفاع المدني في بيشة، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في 6 غرف بمنزل شعبي بقرية الحرف؛ بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم إخلاء امرأة و5 أطفال تعرضوا لاختناق بسيط.
وأضافت المديرية أنه تم نقل المرأة والأطفال للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقى العلاج.
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