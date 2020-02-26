صور.. حريق بعمارة سكنية يصيب 6 أشخاص في بيشة

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - بيشة

باشرت فرق الدفاع المدني في بيشة، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في 6 غرف بمنزل شعبي بقرية الحرف؛ بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم إخلاء امرأة و5 أطفال تعرضوا لاختناق بسيط.

وأضافت المديرية أنه تم نقل المرأة والأطفال للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقى العلاج.

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