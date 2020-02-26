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تبرئة زكري من بصقة النصر وتغريم الهلال والشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكوى نادي النصر ضد مدرب فريق ضمك، نورالدين زكري.

وكانت إدارة النصر تقدمت بشكوى ضد المدرب بدعوى بصقه وتهجمه على مدرب فريقها، روي فيتوريا خلال مباراة الفريقين في المرحلة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل 1- 1.

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وفي عقوبة ثانية، ألزمت اللجنة نادي الهلال بغرامة 55 ألف ريال، منها 25 ألف ريال عقوبة قيام جماهيره بقذف عبوات مياه تجاه الملعب في مباراة الفيحاء، وانتهت بفوز الهلال 1-0 في المرحلة الـ18 من الدوري و30 ألف ريال على رئيس النادي فهد بن نافل لدخوله أرض الملعب في المباراة نفسها.

كذلك غرمت اللجنة نادي الشباب مبلغ 55 ألف ريال منها 45 ألفا لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات باتجاه رئيس النصر صفوان السويكت، و10 آلاف لحصول 6 من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء المواجهة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز النصر 4 - 2 في المرحلة الـ18 من الدوري.

كما ألزمت نادي الفيصلي بدفع 30 ألف ريال، منها 20 ألف عقوبة على رئيس النادي سعد العفالق لدخوله أرض الملعب أثناء مباراة الفريق أمام الفتح، و10 آلاف لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات في المباراة نفسها.