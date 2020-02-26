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ارتفاع ضحايا كورونا إلى 139 إصابة في إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ طهران

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصا، توفي منهم 19 شخصا.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الحالات التي فحصت خلال الساعات الـ24 الماضية تم تشخيص 44 إصابة جديدة، توفي أربعة منهم.

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس منع دخول مواطني تسع دول على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الممنوعين من دخول فلسطين هم السياح والزوار القادمون من الصين، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وسنغافورة، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان.

وأوقف العراق منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من سبع دول مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان أن القرار الذي يبقى ساريا إلى إشعار آخر يشمل الوافدين الأجانب من دول الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.