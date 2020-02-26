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ماليزيا تواجه الفراغ السياسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه في القصر الوطني الماليزي أزمة الفراغ السياسي مع أعضاء البرلمان الـ222 .

وأوضح مشرف القصر الوطني الماليزي أحمد فاضل شمس الدين، وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الفيدرالي، حيث يرغب الملك أن يصبح اللقاء شفافا.

وكان ملك ماليزيا قبل استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد كلفه بتولي رئاسة الوزراء بشكل موقت لتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.