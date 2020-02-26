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8 فلسطينين اعتقلهم جيش الاحتلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القدس المحتلة اعتقل جيش الاحتلال أمس 8 مواطنين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بينهم 3 أسرى محررين. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن جيش الاحتلال اعتقل الأسرى المحررين عيسى عودة الخطيب، وأحمد وحيد الخطيب، ومحمد فوزي الخطيب، وشقيقه الطفل أحمد، ومحمد رشدي صلاح الدين، وفادي حامد الخطيب، ومحمود حسين الخطيب، ورامي صبيح الخطيب.



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