السعودية للكهرباء: «بناء» يقدم محفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن حزمة من التسهيلات والمحفزات التي تخص بها المقاولين المحليين، لتحفيز مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتعظيم المحتوى المحلي، ودعم توطين الصناعات الكهربائية، من خلال برنامج «بناء» لتوطين هذه الصناعة الحيوية.

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، خلال ورقة عمل تم استعراضها في منتدى ومعرض اكتفاء بالظهران، أن برنامج «بناء» قدم عددا من المميزات والإجراءات التنظيمية التي نجحت في جذب عدد من الشركات والمصانع المحلية ليصل عدد المصانع الوطنية المسجلة لدى الشركة حتى الآن 595 مصنعا، ومن بين هذه المحفزات تخصيص كميات تصل إلى 10% من أوامر شراء المواد وقطع الغيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمخصصة للمصانع المحلية.

كما أظهرت ورقة العمل التي قدمها المهندس مهند المالكي من إدارة التوطين والتأهيل بالشركة، أن برنامج «بناء» يعطي المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر تصل إلى 10% من سعر العطاء الفائز في الشراء المباشر.