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الصحة: المملكة لديها خبرة ناجحة في مكافحة الأوبئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور هاني جوخدار الذي عقد أمس بالجامعة العربية، أن المملكة قدمت خلال الاجتماع خطة عمل استرشادية للدول العربية ليتم استخدامها لبناء قاعدة صحية تساعد هذه الدول في حالات الطوارئ والكوارث، وذلك نظرا لجهود المملكة الكبيرة وخبرتها العريضة والمميزة في خدمة المسلمين خلال موسم الحج.

وأوضح أن المكتب التنفيذي للمجلس ناقش استعدادات الدول العربية لمواجهة وباء فيروس «كورونا» المستجد، مشددا على أن المملكة لديها خبرة في مكافحة الأوبئة، وأن خطة الطوارئ التي تم تقديمها اليوم للمكتب التنفيذي بها جزء خاص بمكافحة الأمراض المعدية والوبائيات.

ونوه إلى أن المملكة ستقدم اليوم أمام الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب عرضا شاملا حول تجربتها الناجحة في مكافحة التبغ، مشيرا إلى وجود إشادة عربية ودولية واسعة بتجارب المملكة الناجحة في مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة والكوارث وغيرها.