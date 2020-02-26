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مناقشة خطط وبرامج تهيئة التأمين الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

سعيا إلى تهيئة قطاع التأمين الصحي الخاص لمواكبة تطوير صناعة سوق التأمين الصحي، استعرض مجلس الضمان الصحي التعاوني استراتيجيته 2020 - 2024 وما تتضمنه من خطط وبرامج ومشروعات.

وأوضح المجلس خلال لقاء مفتوح مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية أمس بمقر غرفة الشرقية، أن استراتيجيته تتضمن خطة إطلاق المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات التأمين الصحي (uniplat)، وخطة مشروع تطبيق إلزامية معايير الترميز الطبي للخدمات الصحية والتصنيف للمنشآت لبناء خارطة طريق لـ(VBHC).

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وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور شباب الغامدي أن المجلس يعكف حاليا على تنظيم عدد من اللقاءات (Roadshow) مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود بما يحقق رسالة المجلس بتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق العدالة والشفافية والجودة والكفاءة.

وأعرب الغامدي عن شكره لغرفة الشرقية على تفاعلهم واستضافتهم مثل هذه اللقاءات التي تحقق الأهداف المشتركة ومنها تمكين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين من خلال تنظيمات وسياسات متطورة إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، وتحفيز قطاع التأمين الصحي نحو التحول الرقمي في جميع تعاملاته التأمينية إلى جانب تعزيز الحوكمة وزيادة السعة الاستيعابية.

وثمن الدور البناء الذي يلعبه مقدمو خدمات الرعاية الصحية وحجم التعاون الكبير في الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة.

أهداف يسعى الضمان لتحقيقها