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خادم الحرمين والرئيس الموريتاني يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حمد ولد الشيخ الغزواني أمس توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة وموريتانيا، كما عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، الوزير المرافق، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع المطيري.

كما حضرها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، ووزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، ووزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، ووزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، ووزير مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد أحمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي سيدي عالي.

وسبق جلسة المباحثات وتوقيع المذكرات استقبال خادم الحرمين الشريفين للرئيس الموريتاني، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الموريتاني مستقبليه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس الموريتاني، ثم صحبه إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، ثم أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس موريتانيا، حضرها عدد من الأمراء وكبار المسؤولين.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

01. اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي

- وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.

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- وقعها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

02. مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)

- وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

- وقعها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

03. اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني

- وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

- وقعها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

04. مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في موريتانيا ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة

- وقعها من الجانب السعودي نائب الأمين العام للدارة عبدالرحمن السدحان.

- وقعها من الجانب الموريتاني سفير موريتانيا لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي.