أمام خادم الحرمين.. وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

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فقد أدى القسم، كل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.