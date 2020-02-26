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ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس الأول وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار جابرييل. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة، وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.



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