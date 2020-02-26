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الدرعية تدشن مجسما للفرس العربية الأصيلة «طرفة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن متحف الخيل العربية في حي الطريف بالدرعية أمس مجسما للفرس العربية الأصيلة «طرفة» التي قدمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - كهدية بمناسبة تتويج الملك جورج السادس قبل 83 عاما.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن تقديم الفرس «طرفة» وغيرها من الخيول العربية كهدايا بمناسبة تتويج الملك جورج السادس يعكس سمات الكرم والجود التي تمتع بها الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، حيث يبرهن على أواصر الصداقة المتينة بين السعودية والمملكة المتحدة، مؤكدا متانة أواصر الصداقة بين شعبي المملكتين، والتي ارتكزت على قيم الكرم التي تناقلتها الأجيال المختلفة.

بعدها كشف الستار عن مجسم «طرفة» في حي الطريف التاريخي المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، والذي صممته بتكليف من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية في ديراب الفنانة التشكيلية الأمريكية كارين كاسبر، ويبلغ وزنه 444.5 كيلوجراما.

ويمتاز مجسم الفرس «طرفة» والمهدى من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، بملامح وتفاصيل واقعية رائعة تُذكر الناظرين إليه بشهر ديسمبر 1937 عندما اجتازت الفرس الرائعة «طرفة» رحلة طويلة من المملكة إلى لندن على متن سفينة رست في رصيف ميناء ألبيرت الملكي، حيث كان الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - قد أهدى الفرس «طرفة» للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه وتقديرا لحسن ضيافته للأمير فيصل بن عبدالعزيز 1919 خلال زيارة دبلوماسية قام بها نيابة عن والده إلى إنجلترا.