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معالجة حفريات المشاريع بالمواد المالئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

في خطوة لرفع مستوى الجودة في تنفيذ مشاريع الحفريات للمرافق العامة، وجودة واستدامة الطرق في معالجة الهبوطات والحفريات لمشاريع تمديد الخدمات، من خلال استخدام المواد المالئة قليلة الكثافة الـ CLSM، نظمت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاجتماع الخاص للعرض التفصيلي للمواد البديلة المالئة CLSM لمعالجة الهبوطات والحفريات بعد تمديد الخدمات، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.

وقال أمين المنطقة الشرقية إن الهبوطات على مسار حفريات تمديد المرافق العامة التي تنفذها الجهات الخدماتية الأخرى أحد أهم التحديات التي تؤثر على جودة الطرق والرصف الاسفلتي، مما يؤدي إلى ظهور عدد من العيوب للطرق والشوارع، كالهبوطات والشروخ، مما يؤثر على العمر الافتراضي للطريق.