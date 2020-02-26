شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
في خطوة لرفع مستوى الجودة في تنفيذ مشاريع الحفريات للمرافق العامة، وجودة واستدامة الطرق في معالجة الهبوطات والحفريات لمشاريع تمديد الخدمات، من خلال استخدام المواد المالئة قليلة الكثافة الـ CLSM، نظمت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاجتماع الخاص للعرض التفصيلي للمواد البديلة المالئة CLSM لمعالجة الهبوطات والحفريات بعد تمديد الخدمات، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.
وقال أمين المنطقة الشرقية إن الهبوطات على مسار حفريات تمديد المرافق العامة التي تنفذها الجهات الخدماتية الأخرى أحد أهم التحديات التي تؤثر على جودة الطرق والرصف الاسفلتي، مما يؤدي إلى ظهور عدد من العيوب للطرق والشوارع، كالهبوطات والشروخ، مما يؤثر على العمر الافتراضي للطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة حفريات المشاريع بالمواد المالئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.