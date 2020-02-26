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الأرصاد لـ مكة : رياح نشطة رفعت أمواج بحر جدة إلى 2.5 متر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

عزت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ارتفاع أمواج البحر الثلاثاء الماضي على جدة، ووصولها إلى بعض المطاعم المطلة على البحر، إلى منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مر على غرب المملكة تسبب في تكون السحب الممطرة على جدة، تبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما تسبب في ارتفاع الموج.

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة حسين القحطاني لـ»مكة» أن هبوب رياح نشطة غربية على البحر الأحمر وصلت سرعتها إلى 50 كلم تسبب في ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر وصلت معه أمواج البحر إلى سواحل جدة، وهو ما توقعته الهيئة منذ السبت الماضي وأصدرت تقريرا بشأنه.

وكان مرور محافظة جدة حول الحركة المرورية موقتا من طريق الكورنيش إلى الطرق البديلة بسبب ارتفاع أمواج البحر، ووصولها إلى الشواطئ وتضرر بعض المحلات التجارية المتاخمة للسواحل.

من جهة أخرى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة دخول مياه البحر للطريق الساحلي بجدة، وذلك نتيجة للرياح القوية التي أثرت على الساحل، ويظهر فيها حدوث أضرار في بعض المطاعم المواجهة للبحر.