شكرا لقرائتكم خبر

مشاهير يشترون الدكتوراه الفخرية للتباهي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

يتفاخر بعض الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي بحصولهم على شهادات الدكتوراه الفخرية، أو سفراء للنوايا الحسنة، والتي تمنحها جامعات ليس لها أي صفة علمية أو أكاديمية أو حتى مقر، وليس فيها طالب واحد يدرس بها، واعتبر متخصصون أن من يقبل وضع اسمه على هذه الشهادات يغش نفسه أولا ويجعل منها أضحوكة.

وقال الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق، الناشط في التوعية بالشهادات الوهمية، الدكتور موافق الرويلي لـ»مكة» إن شهادات الدكتوراه الفخرية وسفير النوايا الحسنة وسفير فوق العادة، أصبحت مصدر استرزاق من قبل مؤسسات وشركات ذات ترخيص لمزاولة عمل تجاري ولكنها تتخفى خلف أسماء ذات صبغة أكاديمية جامعية أو حقوقية إنسانية، هدفها الأساسي الربح التجاري من خلال إقامة حفلات في فنادق وقاعات معروفة تطلق عليها اسم ندوة أو مؤتمر وتدعو لها بعض البسطاء ممن وافقوا على الدعوات الموجهة لهم ودفعوا رسوم الحضور، والتي قد تكون تحت مسمى تبرع أو رسوم إدارية وما إلى ذلك، وتحاول في الدعوة الموجهة مدح الشخص المدعو وإشعاره بأنه قدم إنجازات تستحق التكريم، ومن ثم تمنحه شهادة دكتوراه فخرية أو شهادة سفير شرفي، في حين أن هذه الشهادات تمنحها فقط جامعات معينة وجهات معينة يخولها نظامها ذلك، وتمنح لرؤساء الدول والملوك وغيرهم من الشخصيات التي حققت بالفعل إنجازات ملموسة وقامت بأفعال ومبادرات نجمت عنها منفعة كبيرة لفئة معينة أو في مجال معين.

Advertisements

وأضاف الرويلي أن بعضهم، ومنهم إعلاميون وأكاديميون ومشاهير تواصل اجتماعي أصبحوا يبحثون عن مثل هذه الشهادات لتمنحهم مكانة مجتمعية معينة، وقد يكونون عالمين أو جاهلين بقيمتها، ولكنهم في جميع الأحوال يجعلون من أنفسهم أضحوكة ويعرضونها للسخرية ويحطون من قدرها بدل أن يرفعوها، لأنهم ينسبون لأنفسهم ما لا يستحقون وما لم يبذلوا أي جهد في الحصول عليه وليس لديهم إنجاز يبرره.

وبين الرويلي أنه لا يمكن حصر عدد الجهات التي تمنح مثل هذه الشهادات ولكنها معروفة لدى كل من يحاول التحقق منها ومعرفة مرجعيتها، وهي غالبا من العرب المهاجرين لدول أوروبية ممن يستغلون رغبة الخليجيين تحديدا في حمل الألقاب الرنانة ولو كانت وهمية.

وكان بعض الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي استعرضوا وتباهوا أخيرا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل بحصولهم على شهادات وهمية لدكتوراه فخرية أو سفير شرفي، وبعضهم وضع حرف الدال بجانب اسمه في إشارة لحمله درجة الدكتوراه.

شهادات وهمية للتباهي