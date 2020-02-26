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أمير مكة ونائبه للمحافظين: ضاعفوا الجهد لخدمة المراجعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، المحافظين المكلفين لعدد من محافظات المنطقة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفة وتيرة العمل لخدمة المراجعين.

وشددا في حديثهما لمحافظي القنفذة، الليث، الجموم، الكامل، تربة، الكامل، المويه، ميسان، وبحرة، على أن المسؤولية عظيمة أمام الله أولا، ثم أمام ولاة الأمر، والدولة التي أولتهم هذه الثقة، وأوكلت إليهم رعاية مصالح الناس، وتلمس الاحتياجات وتوفير الخدمات للمحافظات وساكنيها ومتابعة تنفيذ المشاريع.

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من جهتهم أكد المحافظون عزمهم على المضي قدما في العمل والتطوير ودفع عجلة التنمية في المحافظات، لافتين إلى أن الثقة التي اقتضت تكليفهم في مواقعهم الجديدة ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين. حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة ونائبه في مقر الإمارة بجدة أمس نائب المدير العام للمرور اللواء سلمان الجميعي، ومدير مرور جدة المعين حديثا العقيد أحمد السريحي.

وقدم الفيصل ونائبه شكرهما للواء الجميعي، مثمنين الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، كما هنآ السريحي بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهتهما قدم اللواء الجميعي والعقيد السريحي شكرهما لأمير المنطقة ونائبه على التهنئة وتوجيهاتهما ومتابعتهما الدائمتين، سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.