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الشورى يطالب بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض للتشجيع على البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يسهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن تسلم بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم، مؤكدا على الوزارة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.

وطالب في قراره الوزارة بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة.

كما طالب الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها المسند إليها.

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وأكد المجلس على الوزارة بالاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها، إن تطلب الأمر، وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان

جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب الشورى وزارة الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة لتسهيل حصول السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، سواء من حيث الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة.

مطالبات الشورى:

وزارة الخارجية

مراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى.

ضمان عدم التداخل في الاختصاصات المسندة للوزارة

تطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

تأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية وتوفير الدعم اللازم لها

تطوير آلية شاملة لترشيح السفراء استنادا لمؤشرات قياس دقيقة لقدرات المرشحين

زيادة إقامة فعاليات في دول العالم المختلفة لإبراز الهوية السعودية

إنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية

إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي

توفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط، لتغطي مناطق المملكة