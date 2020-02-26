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محمد بن مسعود - الدمام - أبعدت العضلة الخلفية، عبدالله الحافظ لاعب خط دفاع فريق الهلال عن التدريب الأخير للفريق استعداداً لملاقاة فريق التعاون مساء الغد في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبالتالي بات من المؤكد غيابه عن المباراة.
وكان فريق الهلال قد اختتم تحضيراته بمران ركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يختتمه بمناورة على جزء من الملعب.
الهلال عبدالله الحافظ
الهلال: "العضلة" تبعد الحافظ عن مواجهة التعاونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26
أبعدت العضلة الخلفية، عبدالله الحافظ لاعب خط دفاع فريق الهلال عن التدريب الأخير للفريق استعداداً لملاقاة فريق التعاون مساء الغد في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبالتالي بات من المؤكد غيابه عن المباراة.
وكان فريق الهلال قد اختتم تحضيراته بمران ركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يختتمه بمناورة على جزء من الملعب.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:42 PM
أبعدت العضلة الخلفية، عبدالله الحافظ لاعب خط دفاع فريق الهلال عن التدريب الأخير للفريق استعداداً لملاقاة فريق التعاون مساء الغد في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبالتالي بات من المؤكد غيابه عن المباراة.
وكان فريق الهلال قد اختتم تحضيراته بمران ركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يختتمه بمناورة على جزء من الملعب.
، الهلال: "العضلة" تبعد الحافظ عن مواجهة التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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