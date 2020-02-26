، رغم الاستقالة عينه ما زالت عليها.. "مهاتير" يدعو لتشكيل حكومة غير حزبية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دعا مهاتير محمد اليوم الأربعاء إلى تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة، التي تسببت بأزمة في البلاد.
وقال "مهاتير" في رسالة، نقلها التلفزيون: "يجب تنحية السياسة والأحزاب السياسية جانبًا في الوقت الحالي، وأقترح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة"، وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيَّن أنه استقال لأنه غير مستعد للعمل مع "المنظمة العامة للملايو المتحدين" حزب رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، الذي أحاطت به تهم بالفساد، وأزيح من السلطة قبل عامين.
وتسعى فصائل سياسية وراء المنصب بعدما حاول تكتل، يضم نوابًا من الائتلاف الحاكم وأحزاب معارضة، تشكيل حكومة جديدة، ومنع وصول أنور إبراهيم، الخليفة المحتمل لـ"مهاتير"، إلى رئاسة الحكومة.
وبعد لحظات على تصريحاته أعلن أنور إبراهيم أن مجموعة من النواب تدعم توليه رئاسة الحكومة، وتلا بيانًا جاء فيه أن نوابًا من ثلاثة أحزاب، كانت ضمن ائتلاف "تحالف الأمل" الحكومي إلى حين استقالة "مهاتير"، أعلنوا ترشيحهم له لرئاسة الحكومة.مهاتير محمد ماليزيا
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:28 PM
فصائل سياسية عدة تسعى وراء المنصب
دعا مهاتير محمد اليوم الأربعاء إلى تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة، التي تسببت بأزمة في البلاد.
وقال "مهاتير" في رسالة، نقلها التلفزيون: "يجب تنحية السياسة والأحزاب السياسية جانبًا في الوقت الحالي، وأقترح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة"، وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيَّن أنه استقال لأنه غير مستعد للعمل مع "المنظمة العامة للملايو المتحدين" حزب رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، الذي أحاطت به تهم بالفساد، وأزيح من السلطة قبل عامين.
وتسعى فصائل سياسية وراء المنصب بعدما حاول تكتل، يضم نوابًا من الائتلاف الحاكم وأحزاب معارضة، تشكيل حكومة جديدة، ومنع وصول أنور إبراهيم، الخليفة المحتمل لـ"مهاتير"، إلى رئاسة الحكومة.
وبعد لحظات على تصريحاته أعلن أنور إبراهيم أن مجموعة من النواب تدعم توليه رئاسة الحكومة، وتلا بيانًا جاء فيه أن نوابًا من ثلاثة أحزاب، كانت ضمن ائتلاف "تحالف الأمل" الحكومي إلى حين استقالة "مهاتير"، أعلنوا ترشيحهم له لرئاسة الحكومة.
، رغم الاستقالة عينه ما زالت عليها.. "مهاتير" يدعو لتشكيل حكومة غير حزبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الاستقالة عينه ما زالت عليها.. "مهاتير" يدعو لتشكيل حكومة غير حزبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.