محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل). ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. صوالين الحلاقة المغاسل الدفع الإلكتروني 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:04 PM Advertisements بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل). ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. الكلمات المفتاحية ، بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني ،

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