شكرا لمتابعة خبر عن طالبات طب جازان يُطالبن بحفل تخرج أسوة بالطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعرب عدد من طالبات جامعة جازان، عن رفضهم لإقامة حفل تخرج للطلاب فقط وعدم إقامة حفل تخرج لهن، مطالبات بإنصافهن وتتويجهن بحفل يليق بهن.
ودشّن الطالبات وسم « إلغاء حفل خريجات جامعة جازان » ، بعد أنباء إلغاء الجامعة لحفل تخرج الطالبات بسبب سوء التنظيم في الأعوام السابقة والاكتفاء بحفل تخرج للطلاب .
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