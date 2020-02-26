شكرا لمتابعة خبر عن طالبات طب جازان يُطالبن بحفل تخرج أسوة بالطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب عدد من طالبات جامعة جازان، عن رفضهم لإقامة حفل تخرج للطلاب فقط وعدم إقامة حفل تخرج لهن، مطالبات بإنصافهن وتتويجهن بحفل يليق بهن.

ودشّن الطالبات وسم « إلغاء حفل خريجات جامعة جازان » ، بعد أنباء إلغاء الجامعة لحفل تخرج الطالبات بسبب سوء التنظيم في الأعوام السابقة والاكتفاء بحفل تخرج للطلاب .