موعد إلزام المتاجر بتوفير «الدفع الإلكتروني» لأنشطة الخدمات الشخصية

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الرياض - علي القحطاني - أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ابتداءً من ١ أبريل القادم. وقال البرنامج: ابتداءً من ١ أبريل القادم، تبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل). ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

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