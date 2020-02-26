شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أكثر من 20 حالة في المملكة وقعت ضحايا لعمليات التجميل بتركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رصد الركن التوعوي بمخاطر التجميل وزراعة الشعر بتركيا، خلال مشاركته في ملتقى الطب التجميلي المنعقد بالرياض، أكثر من 20 حالة في المملكة متضررة من عمليات تجميل وزراعة الشعر حدثت في مستشفيات تركية كان بعضها غير مرخص.
وأوضح عبدالعزيز بن عبدالعزيز، المسؤول عن الركن التوعوي، أن هناك حالات تشوه وقعت لبعض المواطنين جراء عمليات التجميل في مراكز غير معتمدة في تركيا.
وأكد أن الانجراف وراء الإعلانات المضللة هو سبب لظهور هذه الحالات، مشددًا على ضرورة الحذر من مراكز التجميل الغير مرخصة لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.
يذكر أن الملتقى استقبل 40 ألف زائر خلال 3 أيام، وذلك بمشاركة عدد من المستشفيات والعيادات المتواجدة في المملكة، و1000 طبيب وإخصائي تجميل.
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