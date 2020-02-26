مداهمة منزل تحول مكان لتخزين الأغذية الكورية الغير مرخصة(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو مداهمة منزل تحول مكان لتخزين الأغذية الكورية من قبل كوريين بشكل سيء. ونشر المقطع فيصل العبدالكريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” معلقًا عليه :” لمحبي الكيبوب والمسلسلات الكورية جيناكم على جوكم”. وظهر في المقطع ضبط كمية من الأسماك واللحوم ومواد غذائية متنوعة غير مرخصة.

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