شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب بإحدى مدارس جدة يسجل هدفا جميلا من مسافة بعيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو طالب بإحدى مدارس جدة يسجل هدفاً كرويا جميلا من مسافة بعيدة، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبدا في المقطع الطالب متحمس لتسجيل هدف وبالفعل تمكن من تسجيل هدف جميل وسط فرحة من زملائه الذين ألتفوا حوله. ولاقي المقطع تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات التي تشجع على تنمية موهبة الطالب الذي يملك مثل هذه الموهبة.

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