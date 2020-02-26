شكرا لمتابعة خبر عن «صحة الشرقية» تدعو القادمين عبر جسر الملك فهد بالإفصاح عن الأعراض التنفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية، القادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد، لضرورة الإفصاح لموظف الجوازات في حال الشعور بأي عارض تنفسي.

وأضاف أن الأعراض التنفسية هي “سعال، عطاس، حرارة، وضيق النفس”، ويأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ما تم تداوله بشأن عبور حالات مصابة بكورونا للجسر.

وتواصل صحة الشرقية استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد وتتابع جاهزية منافذها بشكل دائم من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة لاحتواء أي حالة قد يشتبه فيها.