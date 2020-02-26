شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح كيفية استرداد «الرصيد المالي» المتبقي في خدمة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت الإدارة العامة للجوازات، على تساؤلات المواطنين بشأن كيفية استرداد الرصيد المالي المتبقي في الجوازات.

وذكر الحساب الرسمي “الجوازات-أبشر” على موقع “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من المبالغ المتبقية في رصيد وزارة الداخلية في خدمات أخرى.

وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المقيمين: “يوجد لديّ رصيد غير مستخدَم في الجوازات.. هل لي استخدامه في تجديد إقامة مرافق”، كما أوضحت الجوازات أنه يمكن استرداد المبالغ المتبقية من البنك الذي تم السداد من خلاله.