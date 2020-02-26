شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح كيفية استرداد «الرصيد المالي» المتبقي في خدمة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ردت الإدارة العامة للجوازات، على تساؤلات المواطنين بشأن كيفية استرداد الرصيد المالي المتبقي في الجوازات.
وذكر الحساب الرسمي “الجوازات-أبشر” على موقع “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من المبالغ المتبقية في رصيد وزارة الداخلية في خدمات أخرى.
وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المقيمين: “يوجد لديّ رصيد غير مستخدَم في الجوازات.. هل لي استخدامه في تجديد إقامة مرافق”، كما أوضحت الجوازات أنه يمكن استرداد المبالغ المتبقية من البنك الذي تم السداد من خلاله.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح كيفية استرداد «الرصيد المالي» المتبقي في خدمة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.