شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس الشخصي للراحل حسني مبارك يخرج عن صمته ويتحدث عن عملية “اغتيال“ تعرض لها الأخير.. ومفاجأة بشأن الجهة المتورطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج الحارس الشخصي للرئيس المصري الراحل حسني مبارك عن صمته ، وتحدث عن بعض الأمور التي رآاها داخل القصر الرئاسي إبان حكم الأخير.

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الحارس الشخصي للراحل حسني مبارك يخرج عن صمته ويتحدث عن عملية “اغتيال“ تعرض لها الأخير.. ومفاجأة بشأن الجهة المتورطة

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و روى اللواء محمد رأفت الحجيري - الحارس الشخصي للرئيس الراحل مبارك - أغرب العادات التي كان يراها أثناء عمله كحارس شخصي له منذ عام 1990 .

وقال "الحجيري" : كان مبارح يصحو مبكرا ويصل لقصر الرئاسة في الثامنة صباحا ويرد على الخطابات ثم يلتقي الوزراء أو الوفود الأجنبية.

وأضاف: كان يحرص على الجري مرة أو مرتان حول "التراك" يوميا ويأكل الأكلات الشعبية في الإفطار فقد كان يحرص على تناول شطائر الفول والفلافل أو فاكهة اليوسفي والبرتقال ، وعندما كان يأكل أي شيء كان يجلب مثله لضباطه وجنوده .

واستدرك، مشيرا إلى عملية الاغتيال الفاشلة بالقول:: في حادث أثيوبيا أبلغتنا التقارير أن هناك الوضع غير آمن لكن مبارك أصر على السفر وعندما وصلنا طلبنا من إثيوبيا توفير سيارة ضد الرصاص لكنهم لم يستطيعوا فأحضرنا سيارة الرئيس وفي الطريق وجدنا سيارة تقطعه فعلمنا أنه كمين ، وقام مجموعة من اليمين بإطلاق النيران وعندما قام بتغيير خزينة مسدسه أطلقت عليه 40 رصاصة بينما تعامل بقية الحرس مع الموجودين جهة اليسار ، وتمكنا من النجاة وكرمنا الرئيس وأعطى لكل منا رحلة عمرة.