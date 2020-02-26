شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر مباشرة من محمد بن زايد إلى “السيسي“ بخصوص الراحل حسني مبارك.. شاهد المفاجأة؟؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة المصرية، ظهر الاربعاء، مراسم تشييع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى علاء وجمال نجلي مبارك الذي توفي أمس عن عمر يناهز 92 عاما.

وكان حضور السيسي لمراسم التشييع بأوامر مباشرة من محمد بن زايد، الذي يمثل رأس الحربة في مشروع الثورات المضادة.

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أوامر مباشرة من محمد بن زايد إلى “السيسي“ بخصوص الراحل حسني مبارك.. شاهد المفاجأة؟؟ (فيديو)

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وانطلقت الجنازة من مسجد المشير الواقع في شرق القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونعت الرئاسة المصرية مبارك الذي تولى السلطة على مدى ثلاثين عاما، قبل أن تطيح به ثورة يناير 2011، كما كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر 1973 مع إسرائيل، كما أعلنت مصر الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وأمس الثلاثاء، أعلن التلفزيون المصري وفاة مبارك بعد معاناة مع المرض، في حين قال مراسل الجزيرة نت خالد المصري -نقلا عن مصدر أمني- إن مبارك توفي في غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي السياق قالت مصادر مقرّبة من الدوائر الحكوميّة المصريّة، أإن رئاسة الجمهوريّة كانت متلعثمة في اتخاذ قرار تنظيم مراسيم جنازة عسكريّة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وسرعان ما اتخذت قرارها بعد اتصالات هاتفية جاءت من الإمارات حسمت الأمر وجعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر تنظيم جنازة عسكرية.

وجاء على لسان مسؤول في الحكومة في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن “اتصالات أخرى من ملوك وأمراء في الدول العربية، ولا سيما في الخليج، تلقاها السيسي، أكدت حضور شخصيات مهمة من تلك الدول جنازة مبارك، وهو الأمر الذي سيجبر الرئيس المصري على حضور الجنازة.