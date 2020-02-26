هل يمنع «وقف الخدمات» تجديد الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية توضح

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الموقوفة خدماتهم، يمكنهم إتمام الإجراءات الخاصة بهم، دون معوقات.

جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته «الأحوال المدنية»، عبر تويتر، من أحد المواطنين الموقوفة خدماتهم، قال فيه: «لديّ إيقاف خدمات وخصمي يتواجد خارج المملكة؛ فهل يمكنني تجديد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بي؟».

وقالت «الأحوال المدنية»: إن المواطن الموقوفة خدماته يمكنه أن يحجز موعد بأي من مكاتب الوكالة ويراجعه؛ لإنجاز أي إجراء يخصه.

وفي شأن ذي صلة أضافت «الأحوال المدنية»، إن انتهاء مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، لا تعني إيقاف الخدمات، ويمكن للمنتهية بطاقاتهم اتمام الإجراءات التي يردونها، علمًا بأنه يجب تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحه وتفاديًّا للغرامة المالية.

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