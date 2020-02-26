الجوازات توضح المدة المقررة لتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والتجارية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، المدة النظامية المقررة لتجديد هوية المقيمين للعمالة المنزلية والتجارية.

وقالت «مديرية الجوازات»، عبر «تويتر»، إن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية، ممكن في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.

وبشأن العمالة التجارية، أوضحت المديرية، أن تجديد هوية المقيمين المصنفين بذلك التصنيف، يمكن تجديد الهوية الخاصة بهم؛ إذا تبقى على صلاحيتها أقل من ستة أشهر، مع وجود المستندين المطلوبين للتجديد، وهما «رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي» على أن يكون كل مستند ساري المفعول.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت أهمية تقيُّد المقيمين بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها، مشددة على أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد.

وتصل عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى، لغرامة مالية قدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تُضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)، وفي تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُجرى إبعاد المخالف عن البلاد.

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ويمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها، عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، أو عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية، مع ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد «هوية مقيم»، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

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