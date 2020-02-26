السفير السعودي لدى مصر يشارك في الجنازة العسكرية لمبارك

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، في مراسم الجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أرسلا برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس المصري الراحل.

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